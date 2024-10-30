В Киеве предложили снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

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Горсовет Киева выступил за снос памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке

Городской совет депутатов Киева предложил снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщает РБК .

Об инициативе в соцсетях написала депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская.

«Проголосовали за следующие решения: демонтаж памятника Ахматовой, памятника Глинке, памятника Булгакову», — указала она.

Скульптуры Булгакова и Ахматовой предлагается снести, памятник Глинке депутаты хотят перенести в другое место.

Ранее в Киеве уже снесли памятник поэту Александру Пушкина, в Харькове демонтировали памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову.