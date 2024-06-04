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На Украине продолжается война с памятниками. В этот раз в Харькове свой постамент принудительно покинул выдающийся российский ученый Михаил Ломоносов, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети появились видео, как в районе Северная Салтовка сносят памятник Ломоносову. Монумент был установлен в 2013 году. На одном из видео украинка комментирует происходящее.

«Очень-очень много людей возмущенных собралось. И этот памятник сносят», — заявляет женщина.

Тем временем Киев добрался и до московских монументов. Так, на памятнике советскому полководцу Георгию Жукову в Москве появилась надпись «ГУР». Ее нанесли женщины-вандалы по приказу украинской стороны.