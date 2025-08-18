В Кемерове закрыли 4 торговых центра из-за множества нарушений

Как отметили в региональной прокуратуре, в этих зданиях во время проверки были обнаружены неисправные системы по тушению пожаров. Более того, у администрации торговых центров отсутствовали документы по пожарной безопасности и не были исправлены недочеты, на которые ранее уже было обращено внимание прокуратуры.

Из-за нарушений в городе прекратили работу несколько ТЦ. Под санкции попали ТЦ «Вселенная», ТРЦ «Байконур», ТРК «Променад-1» и ТРК «Променад-2». Восстановить работу здания смогут только после устранения всех выявленных нарушений.

