В Кемерове срубят «клен-убийцу»

С 1 сентября 2025 года в Рудничном бору Кемерова рабочие займутся очисткой территории. Там спилят опасный сорняк клен-убийцу, сообщает Сiбдепо .

Как заявили на брифинге Кемеровского совета народных депутатов о судьбе городской тайги, опасность сорняка в том, что он распространяется с невероятной скоростью, официально он называется кленом ясенелистным и может заразить все сосны в бору, а именно они привлекают в это место туристов.

Власти разрешают очищать и благоустраивать бор, если это происходит без покушения на статус особо охраняемой территории.

Ранее россиян предупредили об опасности распространения в средней полосе борщевика: этот сорняк представляет большую опасность для детей и дачников. Ожоги появляются не сразу, а после контакта кожи с солнцем, так как его активные вещества активизируются под воздействием ультрафиолета.