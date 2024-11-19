В Кемерове приступили к украшению главной новогодней ели

Процесс сборки дерева еще не завершен. В настоящий момент перед зданием администрации Кузбасса установлен каркас елки и ее ветки.

Ель не представлена в «голом» виде, так как ее иголки уже украшены огоньками двух оттенков. В настоящее время она сверкает синим и красным светом.

Новогоднее дерево готовится к добавлению ярких шариков в различных цветах.

Елка обошлась в 18 миллионов рублей. Рядом уже установлена хоккейная площадка.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупредили об опасности катания на «ватрушках» зимой. Они неуправляемы, в связи с чем легко можно получить травму. Специалисты призвали подходить к данному виду развлечения с максимальной осторожностью.