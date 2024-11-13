В Кемерове на площади Советов уже установлен каркас главной ели

В Кемерове на площади Советов идет подготовка к Новому году

В Кемерове на площади Советов началась подготовка к Новому году. Стало известно, как продвигаются работы по установке главной новогодней ели, сообщает Сiбдепо .

В данный момент на площади перед зданием администрации Кузбасса установлен каркас ели, но пока завершено менее половины конструкции. Она надежно закреплена на металлической основе.

Кроме того, на площади появилась хоккейная коробка, однако ее заливка еще не началась. Внутри коробки пока лежит пушистый снег, создавая зимнюю атмосферу.

Работы по подготовке к празднику продолжаются, и вскоре площадь преобразится в уютное место для отдыха и развлечений.

Между тем в преддверии праздника в Реутове запланированы масштабные работы по подготовке к торжеству. Коммунальные службы украсят улицы, дворовые территории, офисы управляющих компаний и подъезды многоквартирных домов