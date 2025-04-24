В Кемерове младенцев выписывают из роддома в военной форме

В Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова в Кемерове начали выписывать новорожденных в военной форме: миниатюрных пилотках и плащ-палатках, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Данную акцию в роддоме приурочили к 80-летию Победы в ВОВ. Наряды шьют медсестры.

Участие в этой акции добровольное, мамы могут выбрать и обычный классический конверт для выписки.

При этом в комментариях к посту есть как одобрительные смайлики, так и те, кто считает такую идею «ужасом». Например, один из пользователей написал, что наряжать младенцев в военную форму — «не патриотизм, а идиотизм».