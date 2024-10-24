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В Кемерове изымут 6 земельных участков в рамках комплексного развития

Из постановления временно исполняющего обязанности главы Кемерова Василия Мельника стало известно, что в городе изымут 6 земельных участков в рамках комплексного развития Центрального района, сообщает «Сiбдепо» .

«Изъять земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд города Кемерово в целях комплексного развития территории жилой застройки микрорайона 6/2 Центрального района города Кемерово согласно приложению к настоящему постановлению», — отмечено в документе.

Подлежат изъятию земельные участки, расположенные по следующим адресам: улица Тухачевского, 20 и 22; улица Железнякова, 3, 4, 5, 6. За исполнением данного постановления будет следить Мельник.

Ранее в Долгопрудном представители Минэкологии Подмосковья заявили о намерении изъять у собственника земли из незаконного владения. Речь идет о трех земельных участках, не подлежащих приватизации.