В Долгопрудном намерены изъять из незаконного владения земли у собственника

Представители Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску Межрайонной природоохранной прокуратуры к владельцу трех земельных участков в городе Долгопрудном, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, в ходе судебной проверки, проведенной при поддержке министерства, были установлены признаки нарушения законодательства при формировании участков.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что земли гражданина включают в себя участки, не подлежащие приватизации, поскольку они входят в границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон притока реки Клязьмы и пруда, образованного другим притоком. Общая площадь пересечений превышает 3 500 квадратных метров. Помимо этого, спорные участки входят во второй «жесткий» пояс зон санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения Москвы.

В исковом заявлении прокуратура просит суд изъять из незаконного владения часть участков владельца, а также внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения об обременениях на земли в составе зон санитарной охраны.

Минэкологии напоминает, что на таких землях не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, АЗС. Кроме этого, запрещено строительство любых объектов на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.