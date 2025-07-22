В Кемерове борются за сохранение Рудничного бора

Заместитель мэра Кемерова Николай Хаблюк заявил, что Рудничный бор ждут юридические перемены, власти ищут способы спасти его от исчезновения из-за распространения опасных сорняков, в первую очередь клена-убийцы, сообщает Сiбдепо .

По его словам, сейчас семена разносятся сильнее, чем раньше, а клен-убийца может заполнить ростками весь лес и повредить соседние растения.

Особого ухода требуют и тепловые сети: в случае поломки на территории запрещены любые действия. В конце марта бор разделили на зоны для безопасного благоустройства, рубки сорняков и ремонта сооружений. Любое новое строительство также запрещено.

Ранее сообщалось о планах региональных властей с 1 сентября начать устранение клена-убийцы. Сорняк может заразить все сосны в бору, а именно они наиболее привлекательны для туристов. Работы будут проводить с учетом статуса особо охраняемой территории.