В казанском ресторане включали гимн Украины и танцевали под Сердючку

Казанский ресторан «Бакинский дворик» был закрыт после того, как гости включили там гимн Украины и станцевали под песни украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, сообщает Kazanfirst.ru .

Отмечается, что гости включали гимн Украины на колонке. Они также танцевали под песни Сердючки.

После этого в заведении была проведена прокурорская проверка. В ходе нее были выявлены нарушения пожарной безопасности и законодательства об антитеррористической защищенности объекта.

На арендатора помещения и директора организации составили административные протоколы. Фирму оштрафовали на 300 тыс. рублей, а ее директора — на 100 тыс. рублей.

После этого в суд подали иск о приостановке деятельности ресторана. Он был удовлетворен. Ресторан закрыли, обязав устранить нарушения.

Ранее стало известно, что украинского певца Андрея Данилко, который также известен под псевдонимом Верка Сердючка, могут лишить права на въезд в РФ. После начала СВО исполнитель многократно критиковал РФ и выкрикивал антироссийские лозунги на своих концертах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.