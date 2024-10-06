В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС

В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) в стране. Свой голос отдали более 50% граждан, сообщает ТАСС .

Процесс голосования был организован на более чем 10 тыс. участков референдума с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 05:00 до 18:00 по московскому времени). За рубежом для граждан республики работали 74 участка в 59 странах.

В избирательные списки были включены свыше 12,2 млн граждан Республики Казахстан. Референдум был признан состоявшимся, так как в нем приняли участие свыше 50% граждан, которые имели право голосовать.

В бюллетене для голосования был поставлен единственный вопрос: «Одобряете ли вы строительство атомной электростанции на территории Казахстана?». Участники голосования должны были сделать выбор между двумя вариантами ответа: «одобряю» или «не одобряю».

В течение недели после завершения референдума центральная комиссия должна обнародовать результаты. Для положительного решения вопроса требуется поддержка более 50% проголосовавших граждан.