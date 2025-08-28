В Кашире установили 9 детских площадок

В Кашире на улицах Иванова, рядом с домом № 3, на улице Садовой у дома 24/2 и в Кашире-8 появились большие детские игровые площадки, соответствующие современным требованиям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новая площадка с хорошим покрытием, безопасная и комфортная. Для отдыха людей установлены скамейки. Растущие у площадки деревья сохранены, от них падает тень, в которой приятно находится в жаркие дни. Приятно наблюдать за исполнением наказов, которые давали нашим депутатам от «Единой России», — отметила жительница дома по улице Иванова.

По 6 другим адресам установили абсолютно новые игровые элементы, новое покрытие с основанием, освещение и видеонаблюдение (при технической возможности), а также скамейки, урны и инфостенды:

Кашира, ул. Ильича, д. 17;

д. Каменка, ул. Центральная у д. 17;

д. Воскресенское, ул. Приовражная напротив д. 14;

Кашира, ул, Садовая, между 41/2 и 41/3;

Кашира, Ленина 15/3 и 15/4;

п. Большое Руново, ул. Южная, д. 31.

«Контролирую наказы, которые были даны по моему избирательному округу. Жители деревни Каменка довольны новой детской игровой площадкой, возведенной рядом с домом № 17 на улице Центральная. Ее установили на месте старой. Обновленная площадка площадью 150 кв. м. включает горку, качели и другие игровые элементы. На ней юные жители также могут выполнять физические упражнения и поддерживать спортивную форму», — отметила депутат совета депутатов Лариса Вековищева.

В настоящее время по всем адресам уже завершены работы по установке, чтобы юные жители округа могли весело завершить летние каникулы в преддверии 1 сентября.

«И выполняя эти наказы, мы видим особый отклик от населения. Модернизация включает в себя замену игровых элементов и основания, установку малых архитектурных форм, урн, лавок, систем видеонаблюдения и освещения. Срок завершения всех работ — конец августа», — отметил заместитель директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Виталий Еремеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.