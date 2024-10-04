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В Кашире провели первый этап штабной тренировки по гражданской обороне

Городской округ Кашира стал участником Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. В Кашире центральной площадкой масштабного мероприятия стало здание окружной администрации с прилегающей территорией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе штабной тренировки по гражданской обороне в муниципалитете была смоделирована самая сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций.

Как отметил первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, по легенде произошло падение беспилотного летательного аппарата, которое привело к разрушению здания и другим опасным для жизни людей последствиям. Были оперативно приняты все необходимые меры для ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Задействованные службы выполнили поставленные перед ними задачи.

В ходе штабной тренировки были отработаны нормативы по гражданской обороне. Особое внимание уделено анализу действий в условиях чрезвычайной ситуации и правильности принятия решений органами управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.