В Кашире пройдет фестиваль, посвященный йога-культуре

23 августа в Каширском городском парке пройдет масштабное мероприятие, посвященное йоге и ее многогранной культуре. Гости смогут познакомиться с различными направлениями йоги, принять участие в творческих мастер-классах, арт-практиках, а также насладиться чайной церемонией, лекциями и тематической ярмаркой. В программе — мастер-класс Мандала, гвоздестояние и огненное шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие стартует в 10:00 и продлится весь день.

Это уже второй подобный фестиваль в Кашире. В прошлом году он собрал множество участников, которые получили заряд позитива и положительных эмоций. Сегодня йога становится все более популярной не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста — участников проекта «Активное долголетие».

Возрастное ограничение 6+. Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.