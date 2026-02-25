В Кашире отметили Масленицу конкурсом и сожжением чучела

В течение дня на сцене выступали народные коллективы, звучали традиционные песни и частушки. В парке работали интерактивные площадки и торговые ряды. Гостей угощали блинами с различными начинками, солдатской кашей и горячим чаем.

Особый интерес вызвал мастер-класс «Кукла Масленица», который подготовили сотрудники библиотечно-досугового центра. Дети мастерили из цветной бумаги символ праздника и забирали поделки домой. За творческий подход участникам вручали мягкие игрушки. Юные жительницы Каширы-2 Таня и Настя рассказали, что с интересом создавали свои работы и поздравили земляков с праздником.

В этот же день подвели итоги конкурса «Маслена-2026». В начале февраля парк объявил творческое состязание на лучшую куклу высотой не менее одного метра. Семьи представили яркие и тщательно продуманные работы. Всем участникам вручили сладкие подарки, среди награжденных — Арсений и Тимофей Адикаевы, семьи Грошевых, Егоровых, Пупковых и Алиса Хандожко. Куклы украсили территорию парка и привлекли внимание гостей.

«Для нас важно, что Масленица остается семейным праздником. Когда дети и родители вместе создают символы народной культуры, традиция продолжает жить не на словах, а в деле», — отметила директор МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира Олеся Кожадей.

Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы — символическими проводами зимы и встречей весны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.