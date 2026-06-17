В Карачаево-Черкесии нашли пропавшую незарегистрированную группу туристов

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В Карачаево-Черкесии нашли пропавшую без вести незарегистрированную туристическую группу, сообщает 112 .

Накануне группа туристов исчезла в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии. К поискам людей приступили ночью.

В среду спасатели нашли живыми всех членов семьи из трех человек, включая одного ребенка. Медицинская помощь найденным туристам не понадобилась.

Ранее пропавшего в Карелии 7-летнего мальчика нашли мертвым. Ребенок приехал на Ладожском озере вместе с родителями на отдых.

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