В Калужской области пройдет экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

В период с 10 по 24 августа 2024 года на территории д. Цветовки Барятинского района Калужской области запланировано проведение II второго этапа Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организатором экспедиции выступает федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот» при поддержке Управления молодежной политики Калужской области и общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (далее — ООД «Поисковое движение России»).

Участниками экспедиции смогут стать более 540 граждан Российской Федерации, в числе которых руководители и активисты ООД «Поисковое движение России», представители государственных структур и общественных объединений, связанных с поисковой деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи и ведущих работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Экспедиция включена в план подготовки, проведения и обеспечения в 2024 году экспедиций по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества министерства обороны Российской Федерации.

В рамках экспедиции запланирована организация и проведение для молодежной аудитории ООД «Поисковое движение России» просветительской программы «Школа поисковика», в рамках которой для молодых поисковиков будут организованы обучающие полевые выходы, лекции по военной археологии и др.

Регистрация для участия осуществляется через личный кабинет пользователя в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru) в период с 10 июня по 19 июля 2024 года до 12:00 часов (по московскому времени) включительно.

Регистрация для участия в экспедиции производится по следующей ссылке: myrosmol.ru/event/157825.

Расходы на оплату проезда участников до места проведения экспедиции и обратно осуществляются за счет направляющей стороны или самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.