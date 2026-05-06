В Кабардино-Балкарии пересохли Чегемские водопады

Туристы, приехавшие в Чегемское ущелье, вместо мощных потоков увидели скудные струи и оголенные скалы. Видео с места появились в соцсетях, пользователи заявили, что одна из главных природных достопримечательностей региона фактически исчезла.

Министерство природных ресурсов Кабардино-Балкарии организовало проверку. Специалисты обследуют верховья и зону родников, питающих водопады. По предварительной версии ведомства, уменьшение потока связано со снижением расхода подземных источников. Другие версии, включая забор воды на орошение, официально не подтверждены.

Ранее самый сильный поток фиксировали на Малом Чегемском водопаде высотой около 30 метров. Главный водопад в теснине шириной до 25 метров падает с высоты 60 метров. Обычно струи образуют водяную пыль и радугу, а зимой каскад замерзает.

Профильные издания отмечают, что обмеление затронуло и реки в Карачаево-Черкесии. Климатологи связывают ситуацию с дефицитом осадков в Приэльбрусье и ростом среднегодовых температур. Туристические агентства уже фиксируют первые отказы от бронирований.

