В Южной Корее слишком много пьют

ИСЗ: из-за пьющих граждан Южная Корея теряет по 12,8 млрд долларов в год

Из-за пьянства граждан Республика Корея теряет по 12,8 млрд долларов в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование местного Института страхования здоровья (ИСЗ).

Южнокорейские фирмы теряют доход из-за уменьшения производительности работников. Продуктивность падает из-за похмелья, а также походов к докторам. Например, траты, которые связаны с похмельем у сотрудников, в 2021 году составляли 4,5 млрд долларов.

Дело в том, что в Южной Корее употребляют по несколько бутылок местного алкогольного напитка соджу за один раз, содержащего долю спирта от 13% до 45%. Помимо этого, на больших застольях в стране часто «пьют до дна».

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин сказал, что маленькие дозы алкоголя ежедневно чаще всего приводят к циррозу печени.