Нарколог: маленькие дозы алкоголя ежедневно чаще всего приводят к циррозу печени

На сегодняшний день 23,6 млн человек во всем мире страдают от компенсированного алкогольного цирроза печени. Главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин в разговоре с РИАМО сообщил, что к циррозу печени на самом деле чаще всего приводят маленькие дозы алкоголя, поступающие в организм ежедневно.

По словам специалиста, если человек употребляет алкоголь только в компании друзей во время совместных посиделок, ничего страшного в этом нет. Однако если он пьет по бокалу вина или рюмке водки каждый день, оправдывая это якобы пользой для организма, то он ставит под угрозу свое здоровье.

«Запой — это не просто признак алкогольной зависимости, а ее тяжелая форма. Если человек оказался в этом состоянии, значит, зависимость уже сформировалась, предпосылки к ней были уже давно, однако ни он сам, ни его окружение по каким-то причинам не увидели проблему. При этом запой часто путают с псевдозапоем, когда человек может прекратить выпивать без мучительного похмелья, если его вынуждают обстоятельства: работа или личные дела. Это тот случай, когда люди употребляют алкогольные напитки каждый день в течение новогодних или майских праздников, когда не нужно идти на работу», — рассказал Вашкин.

В любом случае алкоголь оказывает сильное влияние на организм. Он действует как депрессант, замедляя работу мозга и нарушая координацию движений. Со временем это приводит к проблемам с памятью, концентрацией внимания. Повышается риск развития гипертонии и аритмии, возрастает вероятность инфаркта или инсульта. Иммунная система ослабевает, организм становится более уязвимым перед инфекциями, вирусами, бактериями. Кроме того, запой часто сопровождается депрессией и тревожными расстройствами. Удар берет на себя печень, так как отвечает за переработку токсинов в организме. Это приводит к жировой дистрофии печени, а в дальнейшем — к циррозу.

А если пить по чуть-чуть, но каждый день?

Существует миф, что рюмка водки или бокал красного вина на обед полезны для здоровья. На самом деле аперитив всего лишь повышает аппетит, поскольку затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения. Сам по себе он не укрепляет здоровье. Напротив, этанол повреждает клетки печени, нарушая ее функции, что грозит воспалением, а иногда даже некротическими процессами.

Исследования показали, что риск развития цирроза печени значительно повышается у людей, которые употребляют небольшие дозы алкоголя ежедневно. Они буквально не дают возможности органу восстановиться. Поэтому очень важно делать длительные перерывы в употреблении алкоголя.

Чтобы ускорить восстановление жизненно важного органа, нужно постараться полностью отказаться от алкоголя или хотя бы значительно сократить его потребление. В рацион следует добавить овощи и фрукты. Эти продукты способствуют регенерации клеток, а жирную и жареную пищу, копченое и острое — исключить.

«Пейте больше воды для поддержания метаболических процессов в организме. Также обмен веществ ускоряет физическая активность, поэтому чаще гуляйте, а дома делайте гимнастику. Принимайте витамины и БАДы, в составе которых есть расторопша», — посоветовал психиатр-нарколог.

Может ли печень восстановиться?

Печень способна к регенерации, время ее восстановления зависит от возраста человека, состояния организма, скорости обмена веществ. В среднем при разовом употреблении алкоголя она без лечения приходит в норму в течение 14 дней, а полностью восстанавливается за 5 недель.

Когда человек уходит в запой, повреждения печени намного сильнее, поэтому процесс восстановления может длиться год или даже дольше. При этом часто необходим медикаментозный курс и строгая диета.

К сожалению, иногда алкоголизм приводит к необратимым последствиям для печени. Например, невозможно вылечить цирроз — финальную стадию поражения органа, в результате которого меняется его структура и нарушаются функции. В этом случае нужна поддерживающая терапия, чтобы улучшить состояние человека.

Можно ли резко бросить пить?

Когда человек выпивает часто, но при этом у него нет сильного похмелья и он способен вести привычный образ жизни, можно резко перестать употреблять алкоголь. Так организм быстрее очищается от токсинов, а заметные улучшения здоровья могут стать дополнительным стимулом для поддержания трезвого образа жизни.

Однако, если человек находился в длительном запое, внезапный отказ от алкоголя может быть опасен, поскольку часто приводит к развитию алкогольного психоза. Сначала имеет смысл снизить дозу, чтобы смягчить абстинентный синдром и снизить риск возникновения делирия или эпилептических припадков.

Самостоятельно выйти из запоя сложно, но возможно. Начать стоит с приема сорбентов, чтобы вывести из организма токсичные вещества, а анальгетики и спазмолитики облегчат похмелье. Соблюдение диеты и режима дня постепенно приведут к нужному результату.

«Выход из запоя — это еще не победа над зависимостью. Чтобы не сорваться, не пренебрегайте услугами наркологов или психологов, они помогут поддержать здоровье и обрести счастье без спиртного», — заключил специалист.