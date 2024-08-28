В Южной Корее озаботились поддельным порно в Telegram

Южная Корея планирует бороться с дипфейками в Telegram

Власти Южной Кореи планирует бороться с дипфейками в Telegram-каналах, пишет RT .

В республике считают, что страну накрыла волна преступлений с использованием дипфейков, сообщает Кorea Times.

«В чатах с дипфейковым порно в Telegram участвовали около 220 тыс. человек», — указано в статье корейского издания.

С начала 2024 года в стране зарегистрировали 297 преступлений, большинство подозреваемых — несовершеннолетние, приводит статистику автор материала.

Ранее социальная сеть Х разрешила пользователям публиковать контент для взрослых.