В Южной Корее озаботились поддельным порно в Telegram
Южная Корея планирует бороться с дипфейками в Telegram
Власти Южной Кореи планирует бороться с дипфейками в Telegram-каналах, пишет RT.
В республике считают, что страну накрыла волна преступлений с использованием дипфейков, сообщает Кorea Times.
«В чатах с дипфейковым порно в Telegram участвовали около 220 тыс. человек», — указано в статье корейского издания.
С начала 2024 года в стране зарегистрировали 297 преступлений, большинство подозреваемых — несовершеннолетние, приводит статистику автор материала.
Ранее социальная сеть Х разрешила пользователям публиковать контент для взрослых.