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В Йошкар-Оле «вооруженный» игрушкой мужчина украл в аптеке аскорбиновую кислоту

В Йошкар-Оле вооруженный игрушечным пистолетом мужчина зашел в аптеку, немного побродил по помещению, затем наставил «оружие» на фармацевта, украл пять упаковок аскорбиновой кислоты и сбежал, сообщает РЕН ТВ .

Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения. Сотрудница аптеки не поняла, что пистолет был игрушечным, и нажала тревожную кнопку. По адресу сразу же прибыла полиция.

Через некоторое время злоумышленника удалось задержать. Стражам порядка он рассказал, что угрожал женщине игрушкой, а украденные витамины раздал прохожим на улице.

Позднее выяснилось, что двумя днями ранее он совершил другое преступление — украл женскую сумку. Теперь все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Москве мужчина грозился расстрелять полицию из игрушечного автомата Калашникова. Дебошира удалось задержать.