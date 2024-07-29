«Сейчас всех перестреляю!»: дебошир с игрушечным оружием напугал москвичей
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В Москве житель многоквартирного дома угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова. Его задержали с помощью силовиков, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в районе Солнцево на улице Богданова. Очевидцы услышали крики, доносившиеся из одной из квартир. Мужчина кричал, что собирается кого-то убить. Напуганные жители дома вызвали полицию.
Прибытие правоохранительных органов вывело неадеквата из себя. Он открыл им дверь с автоматом и начал кричать, что перестреляет всех, а затем заперся.
На место ЧП прибыли бойцы СОБР. Они задержали 38-летнего подозреваемого и его 75-летнего отца.
В квартире задержанных провели обыск. Там правоохранители нашли четыре пистолета, винтовку, гильзы, арбалет, ножи. А тот самый автомат Калашникова оказался муляжом.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Выясняются причины произошедшего.