«Сейчас всех перестреляю!»: дебошир с игрушечным оружием напугал москвичей

сегодня в 18:52

В Москве житель многоквартирного дома угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова. Его задержали с помощью силовиков, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе Солнцево на улице Богданова. Очевидцы услышали крики, доносившиеся из одной из квартир. Мужчина кричал, что собирается кого-то убить. Напуганные жители дома вызвали полицию.

Прибытие правоохранительных органов вывело неадеквата из себя. Он открыл им дверь с автоматом и начал кричать, что перестреляет всех, а затем заперся.

На место ЧП прибыли бойцы СОБР. Они задержали 38-летнего подозреваемого и его 75-летнего отца.

В квартире задержанных провели обыск. Там правоохранители нашли четыре пистолета, винтовку, гильзы, арбалет, ножи. А тот самый автомат Калашникова оказался муляжом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Выясняются причины произошедшего.