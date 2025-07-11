В Японии появился сервис для аренды бабушек

Японцы придумали новый способ получить заботу и мудрость старшего поколения. В этой стране запустили услугу OK Obaacha («Хорошо, бабуля» — ред.), где можно временно «арендовать» пожилую женщину, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на South China Morning Post.

Арендованные бабушки могут научить готовить, выступить в роли внимательного слушателя, поделиться житейскими советами или помочь с присмотром за детьми. Стоимость такой услуги в пересчете на российские деньги по актуальному курсу составляет примерно 1600 рублей за час. Транспортные расходы бабушки оплачиваются отдельно.

Необычный проект не только помогает людям получить необходимую помощь, но и дает возможность пожилым женщинам без специального образования и трудового опыта зарабатывать деньги.

Создатели сервиса OK Obaachan считают, что опыт пожилых людей очень ценен, а с возрастом у многих появляется желание быть полезными обществу.