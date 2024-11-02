В Якутии олени терроризируют горожан из-за периода спаривания

Глава Оленекского района Якутии Лена Иванова в Telegram-канале рассказала, что в регионе был введен режим ЧС муниципального характера из-за нашествия диких оленей. По информации, которую она представила, у оленей начался брачный сезон, что приводит к тому, что самцы уводят самок из домашних стад в тундровые зоны, сообщает NEWS.ru .

Известно, что дикие олени таймырской популяции уже атаковали стада № 3 и 5. Серьезная угроза нависла и над стадами № 1 и 2. По словам Ивановой, к защите домашних животных были привлечены охотники, а также оленеводы, которые находились в отпуске.

Ранее на Ямале, в Приуральском районе, оленевод Николай Валеев задушил волка, который напал на четверых его животных. Он выследил хищника по следам и с помощью подручных средств убил его. После этого мужчина вынес тело зверя к себе во двор и закопал его в снегу.

Между тем страуса-беглеца Васю, который покинул ферму в Сыктывкаре Республики Коми, наконец-то поймали. Для этого было использовано лассо.