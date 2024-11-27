В Израиле умер палач нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 86 лет умер Шалом Нагар — палач, казнивший нацистского преступника Адольфа Эйхмана после судебного процесса в прямом эфире, сообщает РБК со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Эйхмана называли одним из идеологов и исполнителей Холокоста — нацистской системы уничтожения евреев в Германии и на оккупированных немецкой армией территориях.

Эйхман до 1960 года скрывался в Аргентине, пока его не выкрали израильские спецслужбы.

Суд, заседания которого транслировали в прямом эфире телевидения, приговорил Эйхмана к смертной казни. Нагар повесил его в тюрьме в 1962 году. Личность Нагара была засекречена 30 лет.

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