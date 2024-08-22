Россия объявила бывшего члена дивизии СС «Галичина» Гунько в международный розыск
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Бывшего бойца СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка) объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, однако российская сторона получила отказ.
Генпрокуратура удалось добавиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола. При установлении местонахождения Гунько на территории других иностранных государств российское ведомство направит запрос о выдаче.
С 23 по 28 февраля 1944 года Гунько и его сослуживцы выполняли преступные приказы командиров. Нацисты убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая в Львовской области УССР.
Скандальные аплодисменты канадского парламента в адрес украинского нациста обсуждал весь мир. Президент Украины Владимир Зеленский приехал ради встречи с депутатами и начал с того, что поприветствовал сидящего в зале бывшего эсэсовца.
Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота назвал Гунько «ветераном ВОВ, который боролся за независимость Украины от России».