Россия объявила бывшего члена дивизии СС «Галичина» Гунько в международный розыск

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«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, однако российская сторона получила отказ.

Генпрокуратура удалось добавиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола. При установлении местонахождения Гунько на территории других иностранных государств российское ведомство направит запрос о выдаче.

С 23 по 28 февраля 1944 года Гунько и его сослуживцы выполняли преступные приказы командиров. Нацисты убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая в Львовской области УССР.

Скандальные аплодисменты канадского парламента в адрес украинского нациста обсуждал весь мир. Президент Украины Владимир Зеленский приехал ради встречи с депутатами и начал с того, что поприветствовал сидящего в зале бывшего эсэсовца.

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота назвал Гунько «ветераном ВОВ, который боролся за независимость Украины от России».