сегодня в 05:52

В Израиле число пострадавших в результате ударов Ирана достигло 121

В Израиле число пострадавших результате ответных ударов Ирана возросло до 121 человека, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.

«В первый день операции… число пострадавших составило 121 человек», — говорится в сообщении.

Утром в субботу Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар.

Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

