В Ивантеевке планируют провести реконструкцию МБОУ «Гимназия № 3»

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Гимназия № 3» в г. Ивантеевка городского округа Пушкинский Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по адресу: МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3», Московская область, округ Пушкинский, Ивантеевка, ул. Коминтерна, дом № 2а.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.