В Италии британского туриста спасли от камнепада и попросили за это 14 тыс евро

В Италии 60-летний британец попал в зону камнепада на гористой тропе в Альпах. Его спасли, а затем выставили счет в размере 14 тыс. евро, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Мужчина отправился в поход в опасную местность, проигнорировав расположенные там таблички на английском и итальянском языках об угрозе оползней. Также на них было написано предупреждение о необходимости повернуть назад.

Однако британец решил продолжить свой путь. В итоге он оказался в зоне камнепада. Его пришлось спасать с помощью вертолета. За игнорирование таблички и свое спасение мужчине предстоит заплатить более 14 тыс. евро.

The Guardian пишет, что такая большая сумма стала результатом того, что Британия несколько лет назад вышла из ЕС. К примеру, недавно такая же ситуация произошла с гражданином Бельгии, но ему выставили гораздо меньший счет, потому что эта страна является членом Евросоюза.

Ранее у жителя Италии остановилось сердце, его признали умершим. Однако он очнулся через полчаса после «смерти».