В Истре построят современные распределительные центры

В Подмосковье заключено соглашение о долгосрочной аренде земельного участка для реализации проекта в сфере пищевой переработки. Правительство Московской области совместно с ООО «Органик» подписали договор аренды без проведения торгов, в соответствии с которым компании предоставляется в пользование участок площадью 1,2 гектара в муниципальном округе Истра. Этот участок предназначен для строительства двух современных распределительных центров общей площадью 1,5 тысяч квадратных метров, которые обеспечат хранение и реализацию куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Планируемое введение объекта в эксплуатацию намечено на IV квартал 2027 года. Согласно проекту, новые распределительные центры смогут ежегодно хранить до 150 миллионов яиц, что значительно расширит возможности компании «Органик» и увеличит объемы производства. Общие инвестиции в реализацию проекта составят 50 миллионов рублей.

Компания «Органик» уже обладает действующим производственным комплексом в Истре, специализирующимся на переработке яичных желтков и белков. Реализация нового проекта позволит расширить деятельность компании, увеличивая производственный потенциал и внедряя современные логистические решения. На объекте предусмотрено монтаж холодильного оборудования для обеспечения оптимальных условий хранения яиц. Также запланированы работы по проведению газификации, водоснабжения, электроснабжения и устройству системы канализации, что обеспечит всю необходимую инфраструктуру для успешной эксплуатации распределительных центров и соответствия современным стандартам хранения продукции.

В ведомстве отметили, что данная инициатива подчеркнула стратегический интерес области к развитию агропромышленного сектора, а также поддержку инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение сельскохозяйственного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.