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В Истре построили предприятие розничной торговли в рамках инвестпроекта

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели магазин в деревне Алексеевке округа Истра в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

По результатам осмотра специалисты «СтройЭксперта» выдали положительное заключение о соответствии здания магазина требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка и проектной документации.

Предприятие розничной торговли возвели в рамках инвестиционного проекта, направленного на развитие местной инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей Алексеевки. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Объем инвестиций в проект составил 65 млн рублей.

Новый магазин площадью свыше 1,2 тыс. кв. м возвели за 8 месяцев. Здесь алексеевцам предложат широкий ассортимент товаров первой необходимости, включая продукты питания, бытовую химию и товары для дома.

Застройщик уже получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В настоящее время в магазине завершают внутреннюю отделку и готовят помещение к оснащению торговым оборудованием. Для жителей деревни здесь появится порядка 15 новых рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.