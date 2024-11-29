В Истре появилась новая досуговая площадка

В поселке станции Манихино г. о. Истра реализована новая досуговая площадка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Досуговая площадка должна стать местом, куда будет тянуться молодежь в теплые месяцы года. По замыслу создателей здесь планируется проводить мастер-классы и лекции, организованные самими жителями.

Площадка представляет собой стильный подиум из деревянных конструкций, который украсила террасная доска из лиственницы — теперь это идеальное место для встреч и отдыха. Специалисты воздвигли квадросферу размером 7×7 метров, выполненную из ламинированной фанеры и покрытую прозрачным ПВХ.

В назначенные сроки специалисты уложились, и даже сдали объект на пару дней раньше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.