В Истре и Красногорске детям-инвалидам предоставляют реабилитацию на дому

В городских округах Истра и Красногорск активно развивается программа социальной поддержки семей с детьми с инвалидностью. В настоящий момент 80 детей-инвалидов и детей с ОВЗ получают реабилитационные услуги на дому круглый год. Проект реализуется Подмосковным центром инноваций социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Реабилитация на дому — важное подспорье для семей с детьми-инвалидами, считает Наталья Ларина, заведующая отделением социального обслуживания на дому в ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы». Эта модель обеспечивает непрерывность и персонализацию терапии, помогает ребенку адаптироваться в обществе в привычной для него домашней среде. Чтобы поддерживать процесс восстановления специалисты — психологи, логопеды, дефектологи и тренеры по адаптивной физкультуре — регулярно проводят занятия на дому в течение всего года.

Каждый ребенок занимается по индивидуальной программе, учитывающей его диагноз. Специалисты развивают двигательные и коммуникативные навыки, познавательные способности, творческие умения, учат общению и здоровому образу жизни.

Дарье Фатеевой 15 лет, у нее ДЦП и спастический тетрапарез (комплекс двигательных нарушений верхних и нижних конечностей). Она проходит реабилитацию дома уже пять лет. За это время девочка стала более активной и общительной. Ей нравятся занятия на развитие математических представлений, знаний об окружающем мире и творческие задания. Даша активно участвует в творческих конкурсах для ребят с ОВЗ и часто становится победителем. Раньше родители возили ее на реабилитацию в центр, но теперь это не обязательно.

Мама Дарьи, Елена Кузнецова, говорит, что реабилитация на дому экономит время и силы. Пока специалисты работают с Дашей, у Елены появляется возможность заниматься своими делами.

Инструктор по адаптивной физкультуре Николай Объедков занимается с Дашей с 2020 года. По его словам, регулярные занятия со специалистом и старания мамы приносят заметные улучшения. Эксперты консультируют родителей и демонстрируют, как правильно проводить занятия дома, чтобы реабилитация была эффективной.

Помимо реабилитации на дому, специалисты ЦИСС уже четыре года проводят родительские встречи для мам детей с инвалидностью и ОВЗ. На этих встречах приглашенные эксперты отвечают на вопросы родителей, а также проводят мастер-классы и психологические тренинги.

Елена Кузнецова считает, что родительский клуб очень важен для семей с детьми-инвалидами. Это помогает им общаться, получать советы и эмоциональную поддержку.

Услуги социального обслуживания на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в городских округах Истра и Красногорск реализуются на базе ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы» с 2019 года.

Услуга предназначена для детей от 3 до 17 лет включительно, которые имеют сложные диагнозы и ограниченную мобильность, а потому не могут посещать занятия и процедуры в специализированных центрах.

Получить информацию о данной услуге можно по телефону: 8 (495) 568-08-36 или на сайте ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы»: https://циссмо.рф/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.