В Испании нашли мертвым украинского 13-летнего подростка

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В Испании полиция обнаружила тело 13-летнего подростка с Украины. Мальчик пропал в воскресенье в испанском городе Бадахос, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету ABC.

Семья пропавшего ребенка обратилась в полицию. На следующий день мальчика нашли мертвым.

По словам матери подростка, он вышел на прогулку около 17:30 и обратно не вернулся. Тело ребенка увидели очевидцы в городском парке и сообщили в полицию.

Причины смерти подростка устанавливаются. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 150 сотрудников правоохранительных органов разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу. За подростка неизвестные требуют выкуп в размере 500 тыс. рублей.