В Испании могут принять законопроект о запрете экспериментов с обезьянами
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В Испании могу принять законопроект о запрете экспериментов и исследований с человекообразными обезьянами, сообщает ТАСС.
На данный момент его обсуждают. Уточняется, что эксперименты с обезьянами будут запрещаться, если они наносят животным вред.
Власти Испании назвали данный законодательный шаг «первым в мире».
Отмечается, что человекообразных обезьян часто используют в токсикологических тестах. К примеру, для изучения СПИДа, гепатита и т. д.
Ранее в Испании умерла Мария Браньяс Морера, которая с 2019 года считалась старейшим из живущих на Земле людей. Она скончалась во сне.