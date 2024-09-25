В Испании могут принять законопроект о запрете экспериментов с обезьянами

В Испании могу принять законопроект о запрете экспериментов и исследований с человекообразными обезьянами, сообщает ТАСС .

На данный момент его обсуждают. Уточняется, что эксперименты с обезьянами будут запрещаться, если они наносят животным вред.

Власти Испании назвали данный законодательный шаг «первым в мире».

Отмечается, что человекообразных обезьян часто используют в токсикологических тестах. К примеру, для изучения СПИДа, гепатита и т. д.

Ранее в Испании умерла Мария Браньяс Морера, которая с 2019 года считалась старейшим из живущих на Земле людей. Она скончалась во сне.