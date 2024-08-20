«Умерла так, как хотела»: скончался старейший человек на Земле
Старейшая в мире долгожительница Мария Браньяс Морера умерла в 117 лет
В Испании умерла Мария Браньяс Морера, которая с 2019 года считалась старейшим из живущих на Земле людей. Она скончалась во время сна, сообщает NEWS.ru со ссылкой на публикацию семьи Морера в соцсети X (бывш. Twitter).
«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла так, как хотела: во сне, без боли», — написали родные женщины.
Возраст долгожительницы подтверждали организация LongeviQuest и американская Группа геронтологических исследований.
Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года в семье каталонки и журналиста, который является основателем журнала Mercurio.
В 2000 году Мария Браньяс переехала в дом престарелых в Испании.