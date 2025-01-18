В Иркутске открыли памятник основателям ЧВК «Вагнер»
Памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину открыли в Иркутске
Памятник основателям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище Иркутска, пишет «Лента.ру».
На мемориальном комплексе выбиты имена бойцов ЧВК, а также установлены фигуры Пригожина и Уткина, сказано в сообщении.
Ранее памятник военным установили в ЦАР и на месте их гибели в Тверской области.
Пригожин, Уткин и еще семь человек погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.