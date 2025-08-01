Речной демон: огромного сома-дьявола поймали в Индии

В Индии рыбаки поймали гигантского сома-дьявола весом 170 кг. Чтобы поднять улов, потребовалось 4-5 человек, сообщает Kalinga TV .

Огромную рыбу поймали в реке Брамхани вблизи города Каниха. Поимка такой крупной особи стала возможной благодаря паводку, который наполнил водохранилище после открытия шлюзов на плотине Ренгали. Местные рыбаки надеются выловить ещё несколько крупных рыб.

Огромные сомы, которых также называют гунчи, водятся в Индии, Непале и Бангладеше. Эти рыбы могут достигать двух метров в длину и питаются креветками и рыбой.

Хотя случаи нападения гунчей на людей не подтверждены официально, есть сообщения о таких инцидентах. В 1998 году в Индии два человека стали жертвами нападения огромной рыбы, а в 2007 году — в Непале. Оба нападения были приписаны 90-килограммовому сому-людоеду.

Ранее корейский рыбак нашел загадочное существо в реке. Видеоролик с рыбалки вызвал большой интерес у интернет-пользователей и стремительно набирает популярность.