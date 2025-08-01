Лох-несское чудовище: корейский рыбак нашел загадочное существо в реке

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Неизвестное загадочное существо обнаружил рыбак в реке Хан в Корее

В Сети активно обсуждают ролик, где, предположительно, в реке Хан запечатлено неизвестное существо, сообщает «Царьград» со ссылкой на Korea Herald.

Все произошло ночью во время рыбалки неподалеку от парковки рядом со зданием Национальной ассамблеи на острове Еыйдо. Автор видео, опытный рыбак, поделился, что вначале подумал, что это большая рыба.

Очевидец отметил, что загадочный объект оставался в воде приблизительно 20 минут, не переставая двигаться.

«Я рыбачу десятилетиями, но никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул рыбак.

Видеоролик вызвал большой интерес у интернет-пользователей и стремительно набирает популярность.