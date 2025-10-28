В Индии 13-летнюю девочку отказались принять в школу без справки о девственности

В Индии мусульманская школа после возвращения с каникул потребовала от 13-летней ученицы предоставить «справку о девственности», когда та вернулась с каникул. Родители девочки отказались выполнить требование, сообщает «Газета.ru» .

Как пишет местное издание Times of India, инцидент произошел на прошлой неделе в Морадабаде. Во время подачи документов ученица школы для девочек столкнулась с необычным требованием со стороны сотрудника. Отец девочки обратился в полицию и Управление по делам образования, утверждая, что администрация школы похитила плату за обучение, и обвинив их домогательствах и клевете.

По словам мужчины, его дочь приняли в это медресе в прошлом году. В 2025 году девочку перевели в 8-й класс, за что родители заплатили 35 тыс. рупий. Когда мама вернула ее после кратковременного визита к родственникам в июле, отвечающий за прием сотрудник и директор школы отказались принять ученицу без медзаключения, подтверждающего ее девственность.

Семья отказалась выполнить требование школы, после чего сотрудники якобы оскорбили и напали на мать ученицы, настояв на переводе девочки в другое учебное заведение.

