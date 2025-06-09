В июне пройдет автопробег по памятным местам Подмосковья ко Дню памяти и скорби Общество 09 июня 2025 16:23 Фото - © Медиасток.рф

В июне планируется автопробег, посвященный Дню Памяти и скорби в год 80-летия Великой Победы, по памятным мемориальным местам Подмосковья, с завершением минутой тишины 22 июня на всей территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба совета ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Мособлдумы.