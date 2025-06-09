В июне пройдет автопробег по памятным местам Подмосковья ко Дню памяти и скорби
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В июне планируется автопробег, посвященный Дню Памяти и скорби в год 80-летия Великой Победы, по памятным мемориальным местам Подмосковья, с завершением минутой тишины 22 июня на всей территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба совета ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Мособлдумы.
В настоящее время уже проведена соответствующая подготовка по проведению 20 июня однодневного автопробега малого формата с участием до 10 машин по следующему маршруту:
- Ярославское шоссе, площадка близ ТК «XL» (в 2-х км от МКАД) — сбор участников и старт автопробега;
- округ Пушкинский, ГБУ МО ОК «Левково» (оздоровительный лагерь) — встреча с детьми «Четвертое поколение о войне и мире»;
- городское поселение Яхрома, мемориал Воинам Великой Отечественной войны — возложение цветов;
- Перемиловские Высоты Дмитровского округа, монумент Героям битвы под Москвой — митинг и возложение цветов;
- город Дмитров, Вечный Огонь, митинг и возложение цветов — завершение автопробега.