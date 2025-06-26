В июле ветеринарные пункты будут работать в 42 парках Подмосковья

Заводя домашнего питомца, владельцы берут на себя дополнительную ответственность — здесь важен не только правильный уход, но и регулярные обследования, вакцинация и соблюдение установленных правил к содержанию. В Подмосковье часть процедур доступна прямо в парках — там в течение всего теплого сезона дежурят ветеринары Минсельхоза региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В июле мобильные ветеринарные пункты будут работать в 42 парках Подмосковья. Так, в шаговой доступности владельцы могут вакцинировать животных против бешенства и других болезней. Кроме этого, зарегистрировать питомца в едином региональном Реестре, куда вносятся информация о животном: вид, пол, кличка, и данные о хозяине. Для этого необходим микрочип, содержащий уникальный код. Он безвреден, вводится подкожно в область холки и помогает идентифицировать питомца. В случае отсутствия чипа, процедура введения также проводится в мобильных ветеринарных пунктах по доступной цене.

Чип увеличивает шансы вернуть потерявшееся животное к хозяину — если такой питомец попадает в государственную ветклинику, специалисту достаточно считать код сканером, после чего проверить базу данных и связаться с владельцем. В Минсельхозе напомнили, что для собак в регионе регистрация обязательная. Щенков поставить на учет необходимо в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев, взрослых особей — если процедура не проводилась ранее. Сделать это можно в государственных ветклиниках Подмосковья, а также в их мобильных офисах в парках.

Например, 1 июля с 12:00 до 17:00 ветеринары будут работать в ПКиО «Парк Памяти» в Наро-Фоминске, 2 июля с 13:00 до 17:00 в эко-парке «Губайловский» в Красногорске, 4 июля с 15:00 до 17:00 в парке «Солнечная» в Балашихе. С полным графиком и временем дежурства в июле можно ознакомиться на сайте.

Акция организована Минсельхозом и Минблагоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.