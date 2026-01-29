В Хотькове семь рабочих и два погрузчика ежедневно убирают дворы от снега

В Хотькове специалисты «Благоустройство-СП» третий день подряд очищают дворы и парковки от снега, используя два погрузчика и бригаду из семи человек.

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается комплексная уборка дворовых территорий после обильных снегопадов. На участке по улице Академика Королева, дом 2, специалисты «Благоустройство-СП» провели полную расчистку двора и парковочных зон. Жителей заранее предупредили о выходе техники через объявления на подъездах и публикации в социальных сетях, чтобы автомобили не мешали уборке.

В работах были задействованы два погрузчика — «Амкодор» и «Terex», а также бригада из семи человек, которые вручную очищали тротуары в труднодоступных местах. За последние три дня в Хотькове выпало около 60 сантиметров снега, и осадки продолжаются. Дворовые территории обслуживают специалисты «Благоустройство-СП», а дороги частного сектора и трассы — другие организации.

Сейчас на уборке дворов работают три трактора МТЗ-82 с щетками, два МТЗ-82 с навесным оборудованием для обработки технической солью, два погрузчика «Амкодор» и один «Terex». График выхода техники и сотрудников корректируют в зависимости от погодных условий и объема работ. Смены начинаются с раннего утра, чтобы расчистка проходила быстрее.

Коммунальные службы готовы к предстоящим заморозкам. График уборки дворовых территорий уже составлен до конца следующей недели, изменений в работе не планируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.