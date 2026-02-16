В ХМАО выдворили мигранта из РФ за постоянные публичные намазы

Нижневартовский районный суд в Ханты-Мансийском автономном округе выписал штраф и выдворил из РФ иностранца, который совершал публичные религиозные обряды, когда работал на «вахте». Об этом сообщает Ura со ссылкой на материалы в картотеке суда.

Приезжего признали виновным в правонарушении по части 5 статьи 5.26 КоАП России («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»). Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей и выдворили из РФ.

По данным правоохранителей, мигрант приехал из государства ближнего зарубежья. Он находился в общежитии на территории АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин».

Мужчина пять раз в день совершал намаз. Также он рассказывал окружающим о собственных религиозных убеждениях.

Мигрант не закрывал двери, когда молился. Из-за этого другие люди в общежитии были недовольны. Они пожаловались правоохранителям.

Действия мигранта были расценены, как осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином с нарушением законодательства РФ. У мужчины нет семьи, близких и постоянного жилья в России.

