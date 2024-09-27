В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала года

В Химках продолжаются работы по модернизации уличного освещения. С начала года специалисты компании «Светогор-Химки» уже успели заменить 12 тысяч светильников на более энергоэффективные и светодиодные. Работы ведутся во всех микрорайонах городского округа.

На этой неделе уличное освещение заменили на улице Некрасова в Сходне. Оцинкованные столбы в четыре раза легче, при этом более прочные. Также специалисты обновили и систему подачи тока. Таким образом, уличное освещение будет работать даже в случае повреждения линии, а новые диодные лампы будут светить в два раза ярче.

«Заменено уже 42 аварийных опор, 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Также у нас заменено 13 из 16 километров голого провода», — отметил технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Главным отличием нового уличного освещения является автоматизированная система управления. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, где в реальном времени видны все опоры уличного освещения Химок и их работоспособность. Это позволит оперативно реагировать и быстро устранять неполадки. Здесь же диспетчер может выполнить включение или выключение уличного освещения.

Комплексная модернизация системы освещения — одно из важных направлений в Химках. Эту работу проводят в рамках концессионного соглашения. Договор о финансировании проекта с помощью механизма инфраструктурных облигаций госкомпания, власти городского округа и застройщик «Светогор-Химки» подписали на Российской неделе ГЧП. Завершат благоустройство в четвёртом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.