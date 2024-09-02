В Химках в День знаний открыли гимназию № 23

В городском округе Химки после капитального ремонта открыли гимназию № 23. Площадь образовательного учреждения — более 1,5 тыс. кв. м. Новый учебный год в обновленных классах встретили 150 школьников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт коснулся всей территории гимназии. За девять месяцев в корпусе восстановили кровлю и фасад. Все внутренние помещения школы приобрели новый облик: выполнили отделочные работы в коридорах и кабинетах, установили новые окна и двери, а также заменили все инженерные системы. Для удобства учеников школу снабдили современной техникой и мебелью. Кроме того, благоустроили территорию, прилегающую к учебному корпусу. Вокруг здания обустроили пешеходные дорожки, высадили газон и установили новый забор.

«Капитальный ремонт в гимназии № 23 в Сходне — один из этапов развития образовательного кластера в Химках. Здание не только полностью обновлено. Для ребят здесь организовано обучение сразу по нескольким направлениям что также важно», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в образовательном учреждении ввели профильные классы. Теперь дети могут выбрать наиболее интересующее направление: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. В планах открытие кадетского отделения.

«В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ созда5т условия правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение даст старт новым победам, достижениям ребят и педагогов», — поздравил учеников председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В Химках обновляют ещ5 четыре объекта образования: детский сад «Радуга» в Новых Химках, дошкольное отделение лицея № 7 и воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы, а также дошкольное отделение в Новогорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.