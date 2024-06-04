В Химках устанавливают обстоятельства сброса сточных вод

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выясняют обстоятельства загрязнения почвы сточными водами в городском округе Химки. Ранее в министерство обратился житель округа, который проинформировал о незаконном водовыпуске в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию, указанную в обращении, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Источник сброса удалось обнаружить, но установить, откуда поступают сточные воды, пока не удалось. Как выяснилось, водовыпуск расположен на участке, принадлежащем одной из местных компаний, ей объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Министр добавил, что протокол осмотра территории направлен также в Химкинскую городскую прокуратуру для принятия мер в соответствии с полномочиями.

Ранее сообщалось, что Минэкологии направило в УМВД РФ по городскому округу Химки, в прокуратуру и ГУВД Московской области материалы расчета ущерба, нанесенного незаконной свалкой, образованной вблизи притока реки Сходни. Сумма ущерба землям и водному объекту превысила 61 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.