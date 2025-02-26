В Химках состоялись десятки патриотических уроков при участии депутатов

В Химках провели десятки патриотических мероприятий — это лекции, мастер-классы, открытые уроки. Мероприятия приурочены к годовщине начала специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одно из таких мероприятий провели в стенах лицея № 15. Депутат совета депутатов, участник спецоперации Артур Каримов пригласил действующих бойцов. Химчане смогли прослушать лекцию и задать героям интересующие вопросы.

«Низкий поклон всем, кто защищал и сейчас защищает Отечество. Все мы — одна большая страна и самое главное для каждого из нас, единство и сплоченность», — сказал Артур Каримов.

Кроме того, хор лицея исполнил патриотические песни, наполненные духом мужества, олицетворяющие стойкость и преданность своей стране.

В Химках провели еще две встречи. Одну в общеобразовательной школе «Флагман», вторую — в дошкольном отделении «Калинка». Муниципальные депутаты Евгений Иноземцев и Юлия Мамай отметили, что история нашей страны очень обширная и изучать ее нужно всем.

«Уверена, что поколение за поколением будут изучать события СВО на уроках мужества и уроках истории», — поделилась Юлия Мамай.

В Химках реализуется масштабная патриотическая программа, целью которой является объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу. В рамках этой программы ежедневно проводятся различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.